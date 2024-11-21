Сегодня в Риге вспоминали жертв Золитудской трагедии, произошедшей 11 лет назад. Мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш создаст свою партию, а президент Украины Владимир Зеленский признал, что не может пожертвовать десятками тысяч людей ради возвращения Крыма. А в Латвии сгущается интрига над судьбой флагманских телекоммуникационных компаний Tet и LMT.

Каждый день мы выбираем самое важное и собираем в вечернем дайджесте. Это подборка для тех, у кого мало времени и кто хочет быть в курсе главных новостей на данный момент.

Что произошло?

Во вторник правительство Эвики Силини ("Новое Единство") четыре часа за закрытыми дверями обсуждало судьбу двух телекомов - Tet и LMT. Главный вопрос: как государство намерено дальше выстраивать свои отношения со вторым акционером этих компаний - шведской Telia.

Исторически в Латвии была создана очень сложная схема управления Tet и LMT. В Tet государству принадлежит 51% долей, дочернему предприятию Telia Tilts Communications - 49%. А вот в LMT 49% принадлежат Telia и ее дочерней компании Sonera Holding, 28% - государству, а еще 23% доли - Tet. С одной стороны, фактически доля Telia в LMT составляет более 60%, а с другой - решающий контроль через Tet все же осуществляет государство. Стороны давно недовольны друг другом, но договориться не могут уже годы.

В прошлом году LMT стал мелькать в списке компаний, которые Латвийское государство намерено частично выставить на биржу. А в июле этого года шведы предложили государству отказаться от контроля над LMT, в этом случае не менее 20% акций компании котировались бы на бирже. Информация о шведском предложении - скупая: документу был присвоен гриф секретности.

Telia, как акционер Tet и LMT, заблокировало участие компаний в нескольких военных проектах, стало известно в октябре. Это подтвердил президент Латвии Эдгар Ринкевич в программе Nekā Personīgā на TV3. Якобы Латвия хотела, чтобы LMT участвовала в проекте "Государственной оборонной корпорации", которая будет строить завод по производству артиллерийских снарядов. Однако государство столкнулись с жестким "нет" со стороны Telia.

При этом бизнес у Telia идет не гладко. В 2021 году компания приняла четырехлетний план сокращения расходов. В прошлом году сокращения коснулись 1500 сотрудников, в сентябре этого года Telia объявила об увольнении еще 3000 человек. В их число вошли сотрудники филиалов компании в Литве и Эстонии.

На конец 2023 года в Telia было около 462 000 акционеров. Шведское государство владеет 41,1% акций, остальные акционеры имеют не более 5% каждый. Компания котируется на Nasdaq Stockholm и Nasdaq Helsinki.

Почему это важно?

Для простого латвийца Tet и LMT - это бренды, ассоциирующиеся с такими мирными услугами как мобильная связь и Интернет. Но вообще-то телекоммуникации - это часть критической инфраструктуры, о чем мы так часто теперь слышим в контексте нацбезопасности.

Вопросов много. Что будет с ценами на услуги населению в случае изменения структуры собственников? Сможет ли государство наконец наладить систему оповещения жителей в случае угроз? Удастся ли инвестиции компания, если компания будет котироваться на бирже? И наконец - произойдет ли разделение телекоммуникационных предприятий на "мирное" и участвующее в оборонных заказах?

Что дальше?

Ответов на все эти вопросы пока нет. После четырехчасового заседания правительство отказалось от проведения пресс-конференции. Кабинет министров продолжает переговоры с Telia, на столе - три сценария будущего Tet и LMT. Ясно одно: премьер Силиня четко обозначила - государство хочет сохранить стратегическую роль в обеих компаниях. На вопрос, может ли состояться сделка с Telia уже в этом году, Силиня ответила отрицательно. Через три недели Министерство экономики представит правительству усовершенствованный план переговоров с Telia.

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