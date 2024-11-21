На дворе осень, с деревьев облетели последние листья и весь урожай в наших садах и огородах уже собран. Но давайте вернемся всего на несколько месяцев назад, когда зелень на улицах только начала появляться и мы все внезапно помешались на попытках посадить в саду или на балконе все лучшее сразу.

Среди зумеров и миллениалов садоводство и уход за домашними растениями внезапно стали неожиданно популярными хобби. Это явление, на первый взгляд традиционное и даже "бабушкино", завоевало сердца молодежи и стало чем-то большим, чем просто увлечение — новым способом самовыражения, борьбы со стрессом и ухода за собой. Но почему именно эти поколения так увлеклись растениями и как это помогает им адаптироваться к современному миру?

Разница поколений

Принято считать, что копаться в огороде любят преимущественно люди пожилые. Однако статистика говорит обратное: например, как утверждают в National Garden Bureau, 84% миллениалов так или иначе вовлечены в садоводство. При этом их родители практически не занимались садоводством, поскольку в большинстве своем они активно переезжали в города и не стремились "взять с собой огород на дом".

Одной из причин, по которой миллениалы стремятся окружить себя растениями является нынешняя экономическая ситуация, как бы печально это ни звучало. Большая часть миллениалов и зумеров не могут позволить себе свой собственный домик с садом, какой был у их бабушек и дедушек. Поэтому они стремятся окружить себя растениями, чтобы их съемное жилье хотя бы отдаленно напоминало то, что для них недоступно.

Кстати, знаменитый британский писатель Редьярд Киплинг, получивший в 1907 году Нобелевскую премию по литературе за "за наблюдательность, яркую фантазию, зрелость идей и выдающийся талант повествователя", потратил все доставшиеся ему в качестве премии деньги на сад в собственном поместье в Сассексе. Он обустроил в нем пруд, живые изгороди, цветник и розарий по собственному проекту, а также заказал множество роз и кучу декоративных растений. Киплинг сам любил копаться в саду и ухаживать за растениями.

У зумеров любовь к зелени дополняется еще и повышенным интересом к экологической повестке и единению с природой. Треть из них, согласно проведенному компанией Garden Media Group исследованию, выращивают собственные овощи и зелень. А остальные – залипают на видео в TikTok с советами о том, как вырастить то или иное комнатное растение.

И нельзя сказать, что эти данные взяты с потолка. По данным Gitnux, 29% домохозяйств, которые занимаются садоводством, это домохозяйства миллениалов. А всего так или иначе в процесс посадки и выращивания растений были вовлечены 84% всех домохозяйств США, причем 44% из них не ограничиваются простой лужайкой, а выращивают овощи.

"Эпидемия" садоводства

Но сильнее всего популярность садоводства скакнула вверх во время пандемии. Оказавшись в четырех стенах многие, не зная, чем себя занять, обратили внимание на разнообразные комнатные растения. Кто-то таким образом снимал стресс; кто-то – реализовывал свой творческий потенциал, а кто-то пытался найти хоть какую-то компанию (ведь разговаривают со своими цветами, как минимум, половина их владельцев). И все вместе искренне завидовали хозяевам и жителям частных домов – возможность выйти из дома и что-то поделать на свежем воздухе стала пределом мечтаний многих.

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