В субботу, 23 ноября, в Даугавпилсском университете состоится учреждение новой партии "Sarauj, Latgale!". Мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш, покинувший в январе 2023 года "Согласие", ранее обещал создать новую партию.

Известно, что на учредительном собрании партии будут представлены идеология, цели и планы политической силы. Это следует из пресс-релиза, разосланного в масс-медиа "организационной командой". Сам Элксниньш в разговоре с информационным агентством LETA не подтвердил и не опроверг, что "Sarauj, Latgale!" - это его партия.

На муниципальных выборах 2021 года "Согласие" одержало победу на выборах в Даугавпилсе, получив 7 из 15 мандатов в городской думе. "Согласие" вместе с единственным избранным депутатом от Русского союза Латвии Алексеем Васильевым создало в Даугавпилсской думе коалицию, мэром города был избран Андрей Элксниньш.

В 2023 году - спустя несколько месяцев после провала "Согласия" на парламентских выборах - Элксниньш покинул партию. Вместе с ним ушли депутаты правящей коалиции Даугавпилса, также избранные в думу от "Согласия".

На данном этапе Элксниньш - беспартийный мэр. Выборы в самоуправления состоятся в первую субботу июня 2025 года. Поскольку в Латвии пропорциональная избирательная система и граждане голосуют за списки кандидатов в депутаты, то Элксниньшу необходима политическая сила, от которой он будет баллотироваться.

Не исключено, что к потенциальной партии Элксниньша может присоединиться депутат Рижской думы Андрис Морозов, который вышел из партии "Согласие" две недели назад. Морозов назывался в числе кандидатов на пост мэра Риги от "Согласия" на ближайших выборах, а также был одним из трех - наряду с европарламентарием Нилом Ушаковым и депутатом Рижской думы Региной Лочмеле - сопредседателей партии.

В ноябре в политических кулуарах распространились слухи о том, что "Согласие" может создать альянс на выборах в Рижскую думу со "Стабильностью" Алексея Росликова, однако пока идут переговоры и решения не приняты.

В октябре этого года в Даугавпилсе была учреждена еще одна новая партия Daugavpils – mana pils. Ее сопредседателями стали даугавпилсская активистка Ольга Петкевич и депутат, член правящей коалиции Даугавпилсской думы Михаил Лавренов, также избранный в самоуправление в 2021 году от "Согласия".

Известно также, что ряды Русского союза Латвии в сентябре этого года - после избрания сопредседателями партии Евгения Осипова и Андрея Погора - покинул вице-мэр Даугавпилса Алексей Васильев.

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