Новая Еврокомиссия под руководством Урсулы фон дер Ляйен приступит к обязанностям 1 декабря. Такое решение сегодня принял Европарламент, утвердив большинством голосов предложенную команду комиссаров. Delfi коротко объясняет, как это событие повлияет на Латвию и ее экономику.

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Что случилось?

В среду, 27 ноября, после нескольких недель слушаний и политических торгов Европарламент, наконец, утвердил новый состав Еврокомиссии.

Для стран Балтии это событие особенно важно. Впервые в истории вопросы международной политики доверили эстонке – Кае Каллас, а представитель Литвы Андрюс Кубилюс станет первым в ЕС комиссаром по вопросам обороны. Бывший премьер Латвии и опытный знаток брюссельской бюрократии Валдис Домбровскис тоже не обижен: ему достался портфель в сфере экономики и производительности и ценный политический рычаг контроля, позволяющий тормозить инициативы других коллег, если он сочтет их излишне бюрократизированными.

За утверждение нового состава Еврокомиссии высказались 370 из 720 депутатов. Еще 282 - проголосовали против, 36 - воздержались.

Как отмечает Politico, новая комиссия во главе с Урсулой фон дер Ляйен смогла собрать поддержку только 54% участвовавших в заседании парламентариев - и это наименьший показатель за последние тридцать лет.

Почему это важно?

Еврокомиссия – высший орган исполнительной власти Евросоюза. Она отвечает за подготовку законопроектов, выполнение решений Европарламента и Совета(лидеры и министры стран-участниц), контроль соблюдения договоров ЕС и др. Еврокомиссию можно сравнить с правительством на национальном уровне, но важно понимать: комиссары (в отличие от депутатов Европарламента и обычных министров) не представляют интересы своих избирателей из конкретных стран, а работают на общеевропейское благо.

Для президента новой Еврокомиссии, немки Урсулы фон дер Ляйен это вторая по счету "пятилетка", и это, скорее, исключение из правил. Она сама распределяла портфели среди тех кандидатов, которых ей делегировали страны-участницы. Для нее было важно сохранить гендерный баланс (спойлер: это не удалось), уравновесить геополитические блоки (для этого, например, был впервые создан портфель комиссара по средиземноморью, зато странам Балтии достались вопросы международной политики и оборонки) и заручиться максимально широкой поддержкой Европарламента, в том числе, с учетом увеличения числа депутатов крайне-правых взглядов.

Последняя задача была особенно сложной: "левые" и "зеленые" не хотели утверждать на роль исполнительного зампреда Еврокомиссии по сотрудничеству и реформам Раффаэле Фитто, итальянца из ультраправой группы "Европейские консерваторы и реформисты" (ECR). С серьезными проблемами во время экзаменационной проверки в ЕП столкнулся и венгерский кандидат Оливер Вархейи, соратник премьера Виктора Орбана – в итоге, в рамках межфракционного соглашения, ему отдали пост комиссара по здравоохранению, исключив из его компетенции вопросы репродуктивных прав: во время слушаний в Европарламенте он не смог внятно объяснить, как гарантировать всем европейским женщинам право на аборты.

Что дальше?

Главная интрига – сможет ли новая Еврокомиссия претворять свои приоритеты в жизнь, учитывая геополитический фон (избрание президентом США Дональда Трампа, российско-украинскую войну, очередное обострение на Ближнем Востоке, конкуренцию с Азией) и усиление крайне-правых. Например, фон дер Ляйен обещает сохранить переход на "зеленую экономику", но по многим признакам делать это будет все сложнее. То же самое касается соблюдения единого подхода к проблеме миграции и евроинтеграции Украины.

Следующие пять лет покажут, может ли Евросоюз двигаться по пути федерализации или страны-участницы предпочтут играть каждая за себя, а сообща решать только вопросы защиты потребительских прав.

Что точно важно для стран Балтии в контексте утверждения новой Еврокомиссии, - это изменение подхода к распределению еврофондов. Команда фон дер Ляйен обещает привязать раздачу денег к способности национальных властей соблюдать европейские ценности и проводить необходимые реформы.

А это уже отнюдь не привычный "золотой дождь". Тем более, что у Латвии появятся и новые обязательства: выступая сегодня перед депутатами, фон дер Ляйен призвала европейские страны увеличить расходы на оборону.

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