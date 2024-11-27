25 ноября в редакцию Delfi.lt обратилась читательница, которая сообщила о смерти работника Barbora на рабочем месте. Женщина также рассказала, в каких условиях работают курьеры, которые развозят еду. Компания Barbora принесла соболезнования близким скончавшегося, а Государственная инспекция по труду (ГИТ) Литвы начала расследование.

"Мы все прекрасно знакомы с сетью магазинов Maxima и ее доставкой Barbora, которая умудряется тысячи евро платить инфлюэнсерам за рекламу, маркетинг у них превыше всего. Maxima никогда ничего не сообщает, все остается внутри. Я говорю об утрате работников. Конкретно сегодня, в рабочее время, после обеда, один из работников умер в подъезде дома, куда привез продукты. Его тело нашли жители дома. Он пообедал с коллегами, собрал заказы и отправился их развозить, за работу ему платили гроши"", – писала в понедельник Раса.