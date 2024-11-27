Нас регулярно пытаются убедить в том, что будущее с искусственным интеллектом не так уж плохо. В конце концов, это мощный инструмент, который при правильном использовании может принести нам значительную пользу. Проблема только в том, что люди, работающие с ИИ, не всегда хотят приносить пользу. Точнее, чаще готовы приносить пользу исключительно себе, но не окружающим.

Генерируемые ИИ изображения становятся все более идеальными, превращая обыденные пейзажи в гиперболизированные райские уголки. Песок на пляжах оказывается белее слоновой кости, небо – голубее, а городские пейзажи превращаются в утопические видения, лишенные привычных толп и недостатков.

И люди этому верят.

Сказки искусственного интеллекта

В феврале прошлого года один из пользователей Facebook поделился в группе Rick Steves' Europe в Facebook фотографией фасада барселонского дома, оформленного в стиле Гауди, и попросил указать его точное местоположение. "Прекрасно!" - ответил один из пользователей, "Декор впечатляет", - ответил другой. Здание с затейливыми мозаиками и кованым балконом казалось смутно знакомым, но никто не мог указать его на карте.

Неудивительно. Как отметили в комментариях многие "зоркие" пользователи Facebook, здание было ненастоящим. На самом деле эта "фотография" была изображением, созданным с помощью искусственного интеллекта Тьерри Лешантером (Thierry Lechanteur), фотографом и консультантом по искусственному интеллекту из Льежа, Бельгия. "Это творение, а не реальное место", - подтвердил он в своем посте в Instagram. "Это не работа Гауди, не Барселона и не Льеж".

В последние несколько лет наблюдается бурное развитие генераторов изображений с искусственным интеллектом. Мощные программы, такие как DALLE, MidJourney и Stable Diffusion, опираясь на данные миллионов реальных фотографий, способно превратить задания вроде "Эйфелева башня в дождливый день" или "кенийская саванна с группой слонов" в фотореалистичные изображения, достойные размещения в любой туристической брошюре.

Благодаря стремительному совершенствованию программ этого типа, созданными ими изображения практически невозможно отличить от снимков, сделанных фотоаппаратом. Теперь они почти без труда вписываются в коллекции фотографий на Pinterest и Instagram, обманывая ничего не подозревающих путешественников, заставляя их искать достопримечательности и отели, которых на самом деле не существует.

Насколько все на самом деле плохо?

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