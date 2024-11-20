"Как вы справляетесь с этой жарой?!" Этот вопрос я задала добродушному хозяину нашего словенского Airbnb нынешним летом. В тот момент в Любляне температура воздуха достигала +37 градусов, выходить на улицу без опасений свариться заживо можно было только в 6 утра и 11 вечера, а кондиционер в доме работал 24 часа в сутки. Хозяин же, услышав вопрос, моментально превратился из улыбчивого и внимательного человека в "измученного нарзаном" усталого жителя южной Европы, который вот уже три месяца живет, раздеваясь каждый день до трусов, и страстно желая, чтобы поскорее наступила осень.

Нам, жителям страны, в которой зимой солнце не появляется почти никогда (например, в декабре прошлого года оно светило в Риге только шесть часов за целый месяц!), а летом половина Латвии в этот момент работает, не понять жителей какой-нибудь Италии или Испании, у которых волны невыносимой жары могут начаться уже в апреле и продолжаться до конца ноября. Поэтому лучшим отдыхом для латвийцев все еще является поездка в тепло, на юг, к морю.

Но по мере того, как температура воздуха летом на юге Европе бьет все рекорды, все больше людей меняют свои летние планы. В туриндустрии появился даже новый термин – coolcation (производное от двух английских слов: cool — "нежаркий, прохладный, холодный" и vacation — "отпуск, каникулы, отдых"). "Хладо-отпуск", по-нашему.

Жара меняет планы

Так, The Guardian приводит историю жительницы Парижа Матильды Мартин. Как и многие парижанки, раньше в разгар лета женщина уезжала на юг Франции. Но три года назад изнуряющая волна жары заставила ее переосмыслить поездки в регион, где она выросла и до сих пор живут ее родители.

"Повышение температуры стало переломным моментом", — цитирует портал слова 51-летней учительницы. "Летом мы были недалеко от Перпиньяна и страдали от палящей жары. Та неделя была какой угодно, но не приятной. Иногда было трудно даже дышать".

С тех пор в разгар лета она предпочитает ездить в более прохладные места, например, в поход вдоль южного побережья Англии. А на юг Франции приезжать в другое время — весной или осенью. "Там не так жарко, и море иногда еще теплое. В прошлом году мои родители обедали в саду до декабря".

По мере усиления изнуряющей жары и увеличения частоты лесных пожаров Мартин стала одним из многих европейских путешественников, которые изменили способ планирования своего отпуска. Согласно новому опросу Европейской комиссии по туризму (ETC), который приводит Guardian, трое из четырех (76%) европейских путешественников адаптируют свое поведение к климатическому кризису.

По данным опроса ETC, треть (33,7%) европейцев заявили, что избегают мест, где вероятны экстремальные погодные явления, а 17,3% заявили, что делают это, избегая мест с экстремальными температурами.

А это значит, что под удар попадает почти все Средиземноморье, известное своими оживленными пляжами и теплым климатом. Сейчас именно оно борется с рекордно сильной жарой и связанными с ней опасностями лесных пожаров и рисками для здоровья. В ответ на это путешественники стали стремиться на север, в места с более мягкой погодой.

Почему отдыхающие выбирают более прохладный климат

Понятие "coolcation" возникло в связи с тем, что солнечные места отдыха в Южной Европе сталкиваются со все более жарким и продолжительным летом, что делает их менее привлекательными для путешественников. Например, этим летом температура воздуха в Италии временами превышала 40°C, а во Франции - 30°C. В Греции же рекордные температуры и сильная засуха усугубились ожесточенными лесными пожарами по всей стране в последние летние месяцы.

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