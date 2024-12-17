В Москве найден мертвым латвийский баскетболист Янис Тимма, банки начнут сообщать в СГД о наличных взносах свыше 7000 евро, а вся Европа следит за тем, как развивается политический кризис в Германии - накануне Бундестаг выразил недоверие канцлеру ФРГ Олафу Шольцу. Об этом расскажем подробнее.

Что случилось?

В понедельник вечером Бундестаг (парламент Германии) объявил о недоверии канцлеру ФРГ Олафу Шольцу. Из 733 депутатов поддержку нынешнему главе правительства выразили только 207 человек, остальные воздержались, отсутствовали или проголосовали против.

Голосование вотума недоверия стало следствием распада "светофорной коалиции" (названной так по традиционным цветам входящих в нее партий) из-за того, что канцлер Шольц (СДПГ - Социал-демократической партия Германии) отправил в отставку министра финансов, председателя Свободной демократической партии (СвДП) Кристиана Линднера. Теперь в стране должны состояться новые выборы в Бундестаг, победителем которых станет, скорее всего, консервативный блок ХДС/ХСС, возглавляемый Фридрихом Мерцом. До сих пор они были в оппозиции.

Почему это важно?

Германия является локомотивом Евросоюза, но именно ее экономика сейчас переживает не лучшие времена , пребывая в рецессии . Непосредственной причиной падения правительства стал спор о бюджете, когда партнеры по коалиции не смогли договориться о том, где необходимо искать дополнительные средства. Cоциал-демократы и зелёные хотели тратить больше, либералы их сдерживали. На фоне ухудшения экономической ситуации все партии стали терять популярность. Но, если для социал-демократов и зелёных это было не так критично, то либералы из СвДП рисковали не попасть в следующий Бундестаг, что продемонстрировали и итоги региональных выборов в землях бывшей ГДР. В итоге либеральная партия сделала всё, чтобы правительство пало. Поскольку альтернативную коалицию было сложно составить, федеральный канцлер решил начать процедуры для проведения внеочередных выборов.

Возникший политический кризис, впрочем, только усугубляет экономические проблемы страны. Один из ключевых вопросов – как дальше проводить "зеленый курс", но при этом не загубить традиционную промышленность. Особенно тревожится немецкий автопром, который и так чувствует себя ослабленным в условиях экономической войны ЕС с Китаем по поводу электромобилей.

Другая дилемма Берлина – как и в каких объемах оказывать поддержку Украине. Олаф Шольц неизменно проявлял осторожность в вопросах поставок оружия Киеву, ранее тормозя передачу украинцам немецких танков, а теперь по-прежнему отказываясь давать разрешение на предоставление крылатых ракет Таурус для ударов вглубь российской территории (в чем с ним согласно большинство жителей Германии). По вопросу дальнобойных ракет он вполне солидарен с избранным президентом США Дональдом Трампом, который считает разрешение на запуск такого оружия по международно признанной территории РФ дополнительной эскалацией конфликта. Неслучайно именно Шольц, если не считать венгерского премьера Виктора Орбана, был тем евролидером, который недавно созванивался с президентом России Владимиром Путиным по поводу украинской войны.

Проблемы с правительством ФРГ протекают на фоне почти перманентного политического кризиса в другой важнейшей стране ЕС - во Франции, - где за текущий год на посту премьера сменилось четыре человека. Последняя отставка - Мишеля Барнье - состоялась опять-таки из-за споров о бюджете в условиях серьезного дефицита на фоне глубокого экономического кризиса. Впрочем, и там не обошлось без политических интриг.

Что дальше?

Согласно прогнозам, результаты ХДС/ХСС не позволят им сформировать правительство без партнеров, которыми, с учетом исключения из будущей коалиции радикалов вроде "Альтернативы для Германии", будут, вероятнее всего, социалисты Шольца и "зеленые". Глава ХДС/ХСС Фридрих Мерц - человек, который, вероятно, станет новым канцлером - выступает за более жесткую политику в отношении России, что характерно и для "зеленых". Лидер консерваторов обвиняет Шольца в том, что он стал изолирован в европейской политике из-за своей осторожной позиции по Украине. Мерц также критикует Шольца за низкие темпы укрепления вооруженных сил Германии и обещает в случае победы на выборах сделать вопрос безопасности одним из бюджетных приоритетов, правда, не уточняя, за счет каких финансовых ресурсов. К слову, сам Шольц и его партия также не отказываются от поддержки Украины. Но с учетом нынешнего тренда на поиск Западом возможностей к началу переговоров с Кремлем, тема Украины может уйти на второй план уже в следующем году.

В сфере экономики консерваторы будут выступать за некоторые преобразования. Например, они обещают бороться с нелегальной миграцией, но способствовать активному привлечению иностранных квалифицированных специалистов. ХДС/ХСС выступает против упрощенной натурализации, введенной коалицией Шольца, считая, что гражданство должно оставаться привилегией. В планах консерваторов также пересмотреть курс в энергетической политике, в том числе, обсудить возможность запуска отключенных ядерных электростанций (против этого выступают "зеленые"). Страна, известная своей рекордной долей возобновляемых источников в общем энергобалансе, тем не менее, не может пока решить проблему дороговизны энергии. И нынешней зимой эта проблема в ЕС угрожает еще больше усугубиться - с учетом практически неизбежного окончания транзита российского природного газа через территорию Украины.

В любом случае за предвыборной кампанией в Германии, как и за успехами нового правительства Франции, будет внимательно следить вся Европа: эти страны остаются главными "спонсорами" ЕС и, по сути, определяют общий курс.

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