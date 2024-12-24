В детстве она не была "кукольной девочкой". Любила носиться по двору с большими мальчиками и уже тогда говорила маме, что будет служить в армии. "Ладно, ладно, дочь, сказки мне тут не рассказывай!". Но оказалось, что это были не детские фантазии. Антонина Блёдоне, девочка-сорванец из маленького латгальского поселка - полковник, командир штабного батальона Национальных вооруженных сил (НВС), этом году командовала парадом 18 ноября. Кроме того, Блёдоне - первая женщина в истории Латвии, которая командует регулярным подразделением НВС.

Общество ничего о вас не слышало до 18 ноября этого года, и вдруг в один прекрасный день вы были стали звездой, мелькая в фокусе многочисленых камер. Не смутило ли такое внезапное внимание?

Да, я никогда в жизни не испытывала такого внимания, но я прекрасно осознаю, что это было внимание не мне лично, а образу женщины-офицера. Я отношусь к этому спокойно, потому что это моя работа и мой образ.

Был ли какой-то особый стимул, чтобы пойти в армию? Сейчас из-за войны в Украине у многих возникает особая мотивация вступить в ряды Земессардзе или записать детей в Яунсардзе. А у вас был такой импульс?

У меня нет однозначного ответа – может, все дело в детстве? Мама рассказывала мне, что когда я была еще маленькой, я говорила, что стану военной. Возможно, сыграл свою роль мой старший брат, который на два года старше меня, а я всегда была хотела быть рядом с ним и делать что-то вместе, очень его любила. Всегда хотела быть равноправным партнером в играх и шалостях. Может быть, моя личность. Я люблю эту работу, я на своем месте. Это моя миссия, моя природа – вот краткий ответ на вопрос.

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