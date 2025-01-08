У каждого хирурга должна быть с собой сумка с хорошей ручной пилой, обезболивающими средствами, лампой на батарейках, набором основных хирургических инструментов, физиологическим раствором и хирургическими иглами, считает хирург Олаф Либерманис (на фото справа). Он регулярно ездит помогать коллегам в Украине. Больше всего пострадавших - от взрывов, после чего приходится ампутировать части тела. "Если нас ждет повторение украинского сценария, придется столкнуться с полномасштабной войной, разрушением городов и множеством пострадавших, которым потребуется ампутация", - говорит Либерманис.

Специалисты по реконструктивной хирургии занимаются восстановлением функций тела и внешнего вида. Для этого зачастую необходимо практиковать микрохирургию или выполнять очень тонкую хирургическую работу, например, восстановление тонких кровеносных сосудов. Такие работы проводятся под микроскопом специальными инструментами.

Оба врача по-прежнему периодически посещают рижскую лабораторию микрохирургии Больницы травматологии и ортопедии (TOS), чтобы освежить свои технические навыки. Именно здесь в семь утра понедельника, до начала рабочей смены Малзубриса, с ними встретились журналисты Delfi.

В небольшой лаборатории есть два микроскопа с выводом картинки на экраны. "Это помещение для обучения технике микрохирургии. Украинцы тоже часто приходят сюда тренироваться в свободное от операций время", - сказал Малзубрис. "А вот холодильник с пациентами", - говорит другой хирург, доставая из холодильника упаковку куриных ног.

Регулярные поездки хирургов в Украину, где они в основном обучают своих коллег, обычно длятся две недели.

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