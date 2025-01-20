В пятницу в Латвии стало известно об еще одном погибшем в Украине латвийском добровольце. В Швеции уже расширяют кладбища под возможные военные захоронения. В Эстонии решено не закрывать даже полупустые тюрьмы на случай необходимости мест для военнопленных. Когда час Х случится, думать и искать варианты будет поздно, считают в этих странах. Портал Delfi поинтересовался у ответственных учреждений, что в этом ключе делается в Латвии?