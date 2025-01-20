В пятницу в Латвии стало известно об еще одном погибшем в Украине латвийском добровольце. В Швеции уже расширяют кладбища под возможные военные захоронения. В Эстонии решено не закрывать даже полупустые тюрьмы на случай необходимости мест для военнопленных. Когда час Х случится, думать и искать варианты будет поздно, считают в этих странах. Портал Delfi поинтересовался у ответственных учреждений, что в этом ключе делается в Латвии?
"По рекомендациям, нам нужно больше земли для захоронений, в том числе в больших городах, где наблюдается дефицит площадей под могилы даже в спокойные и мирные времена", - отмечает Катарина Эвенсет, старший советник Гетеборгской ассоциации погребения.
Чтобы продолжить чтение, оформите абонемент.
Пожалуйста, подождите!
Мы подбираем для вас наиболее подходящее предложение подписки...
Предложение о подписке не отображается? Пожалуйста, отключите блокировщик рекламы или перезагрузите страницу.
В случае вопросов пишите на konts@delfi.lv