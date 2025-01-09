Украинский лидер Владимир Зеленский собрался на второй президентский срок. Из-за рисков, связанных с гибридными угрозами и шпионажем, гражданам стран СНГ придется объяснять, зачем им надо в Латвию. Сейм не утвердил закон о борьбе с изменениями климата - оппозиция сорвала кворум. Зато парламент после трехлетних споров утвердил ограничения на торговлю и рекламу алкоголя. Об этом подробнее.

Каждый день мы выбираем самое важное и собираем в вечернем дайджесте. Это подборка для тех, у кого мало времени и кто хочет быть в курсе главных новостей на данный момент.

Что случилось?

Сейм принял окончательное решение об ограничению на торговлю и рекламу алкогольных напитков:

Если сейчас алкоголь можно купить в магазинах с 8.00 до 22.00 в любой день недели, то с 1 августа с понедельника по субботу включительно с 10.00 до 20.00, а по воскресеньям — с 10.00 до 18.00;

Доставка алкоголя, приобретенного на сайте или в мобильных приложениях, будет возможна минимум через шесть часов после оформления заказа;

Для сокращения импульсивных покупок введен запрет на промоакции, предлагающие купить алкоголь в большом количестве со скидкой;

Запрещается реклама цен и скидок на алкоголь в магазинах, а также: в печатных изданиях, рекламных брошюрах и публикациях, кинотеатрах, в сети, а также через почтовую рассылку (включая электронную);

В торговых точках необходимо будет разместить хорошо заметное предупреждение о вреде алкоголя;

Будет запрещено продавать алкоголь для употребления на месте в игорных заведениях.

При этом Сейм отказался от первоначального замысла разрешить спиртное с 20 лет. Возрастной ценз остался прежним - 18 лет.

Также Сейм не поддержал предложение вообще запретить продажу алкоголя на автозаправочных станциях, на чем настаивало Министерство здравоохранения.

Почему это важно?

Средний латвиец выпивает 12 литров алкоголя в год. Это один из самых высоких показателей в Европе. В прошлом году министр здравоохранения Хосам Абу Мери ("Новое Единство") заявил, что алкоголизм в Латвии достиг уровня эпидемии. Однако борьба за трезвость имеет свою экономическую цену: с одной стороны, нужно заботиться о здоровье нации, а с другой стороны - в условиях отставания госбюджета от плана по сбору налогов - нельзя сокращать доходы государства. Ведь традиционно за вредные привычки мы платим акцизный налог. Но и алкоголизм имеет свою экономическую цену, часто становясь причиной безработицы и болезней, что ведет к недополучению денег и тратам государства.

"Каждая доза алкоголя оказывает негативное влияние на здоровье, ослабляет иммунитет и увеличивает риск различных заболеваний", - на такой категоричной позиции стоит Минздрав, который настаивал на запрете покупки спиртного до 20 лет.

Именно возрастной ценз, против которого выступило Министерство экономики, наиболее явно иллюстрирует конфликт между борьбой за трезвость и необходимостью зарабатывать, развивать бизнес. Во-первых, выяснилось, что такой запрет негативно сказался бы не только на оборотах магазинов, но на туризме - ведь в Латвию приезжаю отдыхать иностранцы 18-20 лет. Во-вторых, юноши и девушки 18-20 лет могут работать барменами и продавцами, а также учиться профессиям, в которых приходится взаимодействовать с алкоголем - например, готовить (и, возможно, затем пробовать) коктейли. Повышение возрастного ценза негативно сказалось бы на рынке труда.

Что дальше?

Неизвестно, достигнут ли новые запреты цели, станем ли мы меньше пить. Главной целью законопроекта было сокращение именно импульсивных покупок алкоголя. Отсутствие возможности купить спиртное вечерами или совершить покупку онлайн, получив желаемое через полчаса-час - это борьба с желанием сограждан "продолжать банкет" в ситуации, когда градус уже не позволяет оценить степень опьянения. Утренние ограничения на торговлю спиртным - невозможность опохмелиться и сползти в запой. Однако никто не отменяет закупки алкоголя впрок и расцвета нелегальной торговли спиртным.

Очевидно, что при снижении потребления спиртного могут снизиться обороты у производителей и торговцев алкогольными напитками. Однако еще одна сфера бизнеса, которую затронут запреты - масс-медиа, маркетинг, развлекательная индустрия. Однако закон запрещает им рекламировать "цены и скидки" на алкогольную продукцию, а не продукцию как таковую.

Что еще случилось?

Сейм предлагает дополнительно спрашивать у граждан стран-членов СНГ, зачем они приезжают в Латвию, и ограничить посещение ими приграничных зон.

Украинское издание "Телеграф" пишет , что Владимир Зеленский собирается на второй президентский срок (президентские выборы из-за российской агрессии отложили).

Сейм не смог проголосовать за закон о борьбе с изменениями климата. Оппозиция сорвала кворум, а до этого доказывала, что Латвия и так зеленая страна.

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