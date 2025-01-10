Европейское агентство авиабезопасности (EASA) рекомендовало авиакомпаниям не использовать воздушное пространство пяти регионов России. Но из Риги через РФ до сих пор летает рейс в Ташкент - билеты на него продает и AirBaltic. Это не рискованно? А дроны в аэропорту "Рига" могут появиться? Delfi попросил комментариев у ответственного за безопасность гражданского сообщения в Латвии Госагентства гражданской авиации (CAA).

Решение было принято в целях "обеспечения максимальной безопасности полетов в условиях продолжающегося полномасштабного военного вторжения России на территорию Украины". В документе говорится, что гражданские самолеты могут непреднамеренно стать целью над Россией "из-за возможных недостатков в координации действий гражданских и военных сил, а также вероятности ошибочной идентификации".

Примером рисков стало сбитие самолета Embraer E190 авиакомпании "Азербайджанские авиалинии", который должен был вылететь в международный аэропорт имени Кадырова в Грозном рейсом J28243 авиакомпании "Азербайджанские авиалинии" 25 декабря. Погибли 38 человек из 67 находившихся на борту.

Почему самолеты из Риги до сих пор летают над Россией? Другой вопрос, что охраняет рижский аэропорт от появления дронов? К примеру, недавно было опубликовано сообщение о 20 неопознанных дронах над портом Копенгагена.

Кто и почему летает над Россией?

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