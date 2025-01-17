Латвия рискует потерять миллионы из-за "зеленой" политики. Главное в пятницу, 17 января

Спецслужбы проверили чиновников самоуправлений на благонадежность (тест выдержали не все), на время съемок фильма в Риге закроют Вантовый мост, а адвокатов Алексея Навального в России приговорили к реальным срокам. Но подробно мы расскажем сегодня о другом важном событии: Латвия плохо справляется со своими обязательствами по борьбе с изменениями климата, и это может дорого обойтись налогоплательщикам.

Каждый день мы выбираем самое важное и собираем в вечернем дайджесте. Это подборка для тех, у кого мало времени и кто хочет быть в курсе главных новостей на данный момент.

Что случилось?

Латвия может угодить под санкции Евросоюза из-за невыполнения климатический обязательств, следует из нового доклада Госконтроля. Ревизоры считают, что энергетическая политика страны не гарантирует достижения целей, поставленных в рамках "зеленого курса" ЕС, и не предлагает четкого решения по финансированию необходимых мер. А Сейм опять не смог принять новый Закон о климате. Это может обернуться для Латвии не только штрафами, но и проблемами с освоением еврофондов.

Почему это важно?

В 2019 году Еврокомиссия под руководством Урсулы фон дер Ляйен представила Зелёный пакт для Европы - дорожную карту Европы с целью стать к 2050 году первым климатически нейтральным регионом. Кампанию по декарбонизации экономики окрестили Green deal ( "Зеленая сделка "), и она должна была стать крупнейшей в истории ЕС коррекцией экономического курса. В рамках "Зеленой сделки" каждая страна взяла на себя обязательства по снижению объемов выброса CO2 и разработала собственный план действий по их достижению.

"Дорожная карта" для Латвии прописана в Национальном плане по энергетике и климату. Однако, по мнению Госконтроля, качество документа и его реализация оставляют желать лучшего: в документе отсутствует баланс между целями и потребностями экономики, а Министерство климата, созданное специально для реализации политики "зеленого курса", частично дублирует функции Министерства экономики.

Еще одна проблема, на которую обращает внимание Госконтроль, - нет понимания, где взять деньги на реализацию задуманных мер. Для выполнения Национального плана по климату требуется не менее 13,1 млрд евро, из которых на данный момент есть 3,8 млрд евро, то есть меньше одной трети.

Госконтроль рекомендует правительству поскорее привести в порядок нормативную базу и найти деньги: иначе Латвия может попасть под санкции ЕС.

Ситуация усугубляется тем, что Сейм тоже не поддерживает план по борьбе с изменениями климата. Парламент в четверг второй раз не смог принять новый Закон о климате. Ответственное Министерство приняло решение снять законопроект с повестки заседания, пообещав провести дополнительные разъяснительные консультации со всеми политическими фракциями. "Слыша, сколько с трибуны Сейма говорится полуправды или вещей, не имеющих отношения к закону, становится очевидным, что продвигать закон сейчас будет неправильно", — заявил министр по делам климата Каспар Мелнис (СЗК).

В Латвии на данный момент насчитывается почти два десятка различных документов по планированию политики в сфере энергетики и климата, хотя практика других стран показывает, что лучше свести все требования в единый Закон. Сколько времени потребуется на то, чтобы законопроект вновь поступил на обсуждение парламента, пока не известно.

Как указано в аннотации к документу, задержка с его принятием может создать угрозу штрафов со стороны ЕС и усложнить процесс освоения еврофондов на проекты в сфере энергетики и климата. Среди них — реновация жилья, инвестиции в альтернативные источники энергии, развитие науки и инноваций и т.д..

Что дальше?

Формально Латвия уже взяла на себя обязательства соблюдать "Парижские соглашения" и вместе с другими странами ЕС пообещала снижать объемы CO2.

Судя по дискуссиям в Сейме, латвийские политики, в том числе из партий правящей коалиции, сомневаются в эффективности борьбы с изменениями климата. И это может стать серьезной проблемой для страны.

По сути, в Латвии нет ни одной партии, которая бы последовательно продвигала идеи "зеленого курса". Союз "зеленых" и крестьян, в первую очередь, защищает интересы аграриев, а "Прогрессивные", которая входят в Европарламенте в группу "зеленых", не имеют достаточного политического влияния. Национальное объединение, "Латвия на первом месте" и "Стабильности", как и другие подобные национальные и популистские партии в Европе, традиционно скептичны по поводу "зеленой политики". Не последнюю роль играет и международный новостной фон – приход на пост президента США Дональда Трампа, отрицающего проблемы климата, и усиление ультраправых в ЕС.

Однако новый состав Еврокомиссии обещает продолжать начатый предшественниками "зеленый курс",хотя и сделав некоторые коррекции с учетом поддержки промышленности. Более того: в Брюсселе обсуждается возможность привязать результативность национальных усилий по декарбонизации экономики с распределением еврофондов.

Нельзя исключать, что под влиянием консервативных партий и популистов отдельные инициативы ЕС в итоге пересмотрит, например, запрет на двигатели внутреннего сгорания. Но общий курс, скорее всего, останется прежним. И любые задержки на национальном уровне будут понижать шансы Латвии на получение денег от ЕС и рост политического влияния в Европе.

Что еще произошло?

Служба государственной безопасности отказала в допуске к государственной тайне одному из руководящих должностных лиц некоего самоуправления. Еще восьми должностных лицам неких самоуправлений допуск выдан на сокращенный срок.

Во время съемок корейского художественного фильма "Humint" в Риге в ночь на субботу, 18 января, будет закрыто движение по Вантовому мосту.

Что еще почитать?

Поскольку в 2024 году пошлина за въезд в Юрмалу начала применяться с 1 февраля, приближается момент окончания годичных пропусков. Портал Delfi публикует пошаговую инструкцию, кто и как имеет право обновить пропуск.

"Я найду тебя и убью..." После ковида женщины особо часто подвергаются травле в интернете. Размещенное в интернете видео сожжения книги, угрозы убить или изнасиловать переводчицу - такой Сигне Вишка вспоминает осень 2023 года, когда она стала получать угрозы в соцсетях и личных сообщениях после выхода переведенной ею книги "Там, внизу". О случившемся с Сигне рассказал журнал Ir.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !