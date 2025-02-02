Можем купить меньше всех. Как на фоне Таллинна, Вильнюса и Нью-Йорка выглядят цены аренды, продуктов и жизни в Риге?

В свежем рейтинге самых дорогих городов мира от сервиса Numbeo столицы стран Балтии по ценовому уровню – в середине списка 342 мегаполисов мира. Причем Рига заняла место между Вильнюсом и Таллинном. А вот покупательная способность столицы Латвии — самая низкая. То есть на свои зарплаты рижане могут себе позволить меньше всего товаров и услуг. В то время как Таллинн по этому показателю близок к Нью-Йорку.
В основе рейтинга Numbeo – цены на потребительские товары, жилье, покупательная способность на местные зарплаты и жизнь в целом. За эталон взят Нью-Йорк, которому автоматически присвоено 100 баллов.
Самым дорогим городом планеты на сегодня признан швейцарский Цюрих - жить там почти на 3% дороже, чем в Нью-Йорке. Следом идут Лозанна и Женева – оба швейцарских города также обогнали американскую финансовую столицу по стоимости жизни. Нью-Йорк оказался на четвертой позиции, за ним расположились еще два швейцарские города – Базель и Берн.
Столицы страны Балтии занимают ровно середину списка.
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