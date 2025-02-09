Нужно ли в школе учить стрелять? В Литве обсуждают польский опыт, а что в Латвии?

Пример Польши по внедрению оборонной подготовки в школах побудил литовцев задаться вопросом: а не надо ли усовершенствовать программу? Польских школьников будут обучать не только оказанию первой помощи, но и навыкам стрельбы. Литовцы спорят, достаточно ли существующего трехдневного школьного курса, чтобы научить подростков действовать в случае угрозы войны. В Латвии с прошлого года введена школьная программа гособороны - она более основательная. Рассказываем.

Консервативный политик, бывший министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас отреагировал на сообщения о нововведениях у соседей: в Польше нет "обязательной военной подготовки", а есть лишь предмет "безопасность". Там программа была разработана отставным офицером и учителем.

Школьников, кроме всего прочего, обучают пользоваться GPS, компасом и картами, в том числе топографическими.

"Обязательный предмет — один урок (45 минут) в неделю (всего 32 урока) — предусмотрен для школьников 14–16 лет. На уроках безопасности учащимся рассказывают о спасении при массовых авариях и катастрофах, основах спасения людей, оказании первой помощи, аптечке и кибербезопасности.

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