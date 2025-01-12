Швеция не находится в состоянии войны, но и миром это назвать нельзя, сказал в воскресенье премьер-министр этой страны Ульф Кристерссон, указывая на гибридные атаки, подозрения в саботаже в Балтийском море и прокси-войны.

В последние месяцы в Балтийском море были повреждены несколько подводных телекоммуникационных и электрических кабелей, и эксперты и политики считают эти инциденты частью гибридной войны, организованной Россией.

"Швеция не находится в состоянии войны, но миром это назвать тоже нельзя. Истинный мир означает свободу и отсутствие серьезных конфликтов между странами", — заявил премьер-министр на ежегодном форуме по обороне Folk och Forsvar в Селене, в центральной Швеции.

"Мы и наши соседние страны подвергаемся гибридным атакам, которые осуществляются не ракетами и солдатами, а с помощью компьютеров, денег, дезинформации и угроз саботажа", — добавил Кристерссон.

"Ситуация в области безопасности и тот факт, что в Балтийском море продолжают происходить странные события, заставляют нас думать, что нельзя исключать враждебные намерения", — отметил премьер-министр.

Кристерссон не выделил ни одну страну как ответственную за поврежденные кабели.

Однако, говоря о гибридных угрозах в регионе, премьер сказал: "Угрозы России, вероятно, имеют долгосрочный характер. Такой должна быть и наша оборона."

Правительство Швеции "воспринимает это всерьез", подчеркнул он.

Кристерссон также отметил, что Швеция живет "в эпоху прокси-войн".

"Иран использует насильственные организованные преступные группировки в Швеции для совершения серьезных атак на нашу страну, вовлекая посредников."

Шведская Служба безопасности (SÄPO) в мае обвинила Иран в вербовке членов шведских преступных банд, некоторых из которых являются несовершеннолетними, как посредников для совершения "актов насилия" против Израиля и других интересов в Скандинавии.

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