Швеция не находится в состоянии войны, но и миром это назвать нельзя, сказал в воскресенье премьер-министр этой страны Ульф Кристерссон, указывая на гибридные атаки, подозрения в саботаже в Балтийском море и прокси-войны.
В последние месяцы в Балтийском море были повреждены несколько подводных телекоммуникационных и электрических кабелей, и эксперты и политики считают эти инциденты частью гибридной войны, организованной Россией.
"Швеция не находится в состоянии войны, но миром это назвать тоже нельзя. Истинный мир означает свободу и отсутствие серьезных конфликтов между странами", — заявил премьер-министр на ежегодном форуме по обороне Folk och Forsvar в Селене, в центральной Швеции.
"Мы и наши соседние страны подвергаемся гибридным атакам, которые осуществляются не ракетами и солдатами, а с помощью компьютеров, денег, дезинформации и угроз саботажа", — добавил Кристерссон.
"Ситуация в области безопасности и тот факт, что в Балтийском море продолжают происходить странные события, заставляют нас думать, что нельзя исключать враждебные намерения", — отметил премьер-министр.
Кристерссон не выделил ни одну страну как ответственную за поврежденные кабели.
Однако, говоря о гибридных угрозах в регионе, премьер сказал: "Угрозы России, вероятно, имеют долгосрочный характер. Такой должна быть и наша оборона."
Правительство Швеции "воспринимает это всерьез", подчеркнул он.
Кристерссон также отметил, что Швеция живет "в эпоху прокси-войн".
"Иран использует насильственные организованные преступные группировки в Швеции для совершения серьезных атак на нашу страну, вовлекая посредников."
Шведская Служба безопасности (SÄPO) в мае обвинила Иран в вербовке членов шведских преступных банд, некоторых из которых являются несовершеннолетними, как посредников для совершения "актов насилия" против Израиля и других интересов в Скандинавии.