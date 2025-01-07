Около десяти судов из разных стран НАТО в ближайшее время начнут охранять трубопроводы, кабели и другие критически важные объекты на дне Балтийского моря. Об этом сообщает финский общественный вещатель Yle.

Ожидается, что совместное патрулирование начнется в конце этой недели и продлится до апреля.

По данным Yle, охранять критически важные объекты в Финском заливе будут преимущественно корабли Финляндии и Эстонии, в других районах патрулирование будут осуществлять союзники.

В последние месяцы в Балтийском море были повреждены несколько электрических и телекоммуникационных кабелей, связывающих Финляндию, Швецию, Эстонию, Литву и Германию. По данным предварительных расследований, они были повреждены якорями шедших по Балтике судов.

В ноябре с идеей о совместном патрулировании критических объектов выступил премьер-министр Польши Дональд Туск. В конце декабря НАТО объявило, что считает эти инциденты "возможными диверсиями". В связи с этим было принято решение усилить присутствие сил альянса в регионе.

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