Как выучить язык так, чтобы не только понимать и уметь говорить, но и непринужденно общаться в повседневной жизни? Превратить процесс в увлекательное исследование тонкостей и толстостей, знакомостей и противоположностей… Например, почему козы на латышском говорят be-e, а овцы — me-e, а на русском — наоборот? А почему salaka — это не салака, а корюшка? В подкасте Код.LV журналист портала Delfi Кристина Худенко и редактор телеграм-канала "Волна/Латвия" Николай Овчинников делятся своими открытиями.

Вряд ли кто-то возьмется оспаривать: главный ключ к латышам и Латвии — латышский язык. Изучая его, становится многое ясно и о самих носителях. Николай Овчинников как раз сейчас находится в процессе погружения в базовый уровень. Как музыкальный критик, он профессионально оценивает мелодичность и смысловые нагрузки, заложенные коды и сравнительные с другими языками характеристики.

Работа в Delfi, где в одном пространстве сосуществуют латышская и русскоязычная редакции, а большая часть информации и интервью — на государственном языке, мы имеем возможность сравнивать и искать аналоги. Это очень интересно.

Новый подкаст код.lv можно прослушать:

Можно ли в Латвии выжить на русском и английском языках?

Легко ли выучить латышский язык? Личный опыт Николая

Какие выводы о носителях можно сделать по языку?

Как латышский язык использовать в качестве "тайного оружия"?

Почему утки в Латвии не крякают? Что "говорят" электрички?

Как поздравлять с праздниками? И научиться Райниса любить?

Можно ли языком и музыкой излечить "имперскую бациллу"?

Как запомнить мнемоническую фразу о цветах радуги?

Равнение — на Вайру Вике-Фрейбергу.



Читайте в новых печатных выпусках КОД.LV



про "биодобавки" к латышскому языку — "Где у латышей раки зимуют и почему утки не крякают?" (для тех, кто изучает язык — ЗДЕСЬ.)

про феномен Lauki и как к нему приобщиться — "На деревню к бабушке" (для тех, кто хочет почувствовать себя "своим" — ЗДЕСЬ).

про тех самых героев улиц Пурвциемса — "Блогеры и стоики: в честь кого переименовали улицы Риги?" (для тех, кто не хочет просто мерзнуть на остановке — ЗДЕСЬ).

про латышские коды для малышей "Секрет серебряной ложки" (для тех, кому надо интегрировать детей — ЗДЕСЬ).

про различия Деда Мороза и Рождественского деда "Кто стучится в дверь ко мне?" (для тех, кто хочет понимать латышский Новый год — ЗДЕСЬ).

про то, как понимать латышские ругательства, в том числе — на иностранном: "Так ли непереводим "русский фольклор"?" (читать — ЗДЕСЬ).

