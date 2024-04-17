Кабинет министров утвердил разработанный Министерством охраны окружающей среды и регионального развития (VARAM) доклад по коллективной инициативе граждан Латвии "Не царапай машину — требуй парковочное место побольше", который включает в себя решения для более безопасной парковки транспортных средств на общественных парковках.