Продажи по телефону — один из самых эффективных способов, как достичь новых клиентов напрямую. Реакция на такие звонки жителей, как правило, негативная. Чтобы лишить специалистов по продажам возможности звонить по частным номерам, на портале общественных инициатив ManaBalss.lv запущен сбор подписей за инициативу "Устранить агрессивный телемаркетинг — заранее несогласованные звонки на произвольно выбранные номера".
Чтобы продолжить чтение, оформите абонемент.
Пожалуйста, подождите!
Мы подбираем для вас наиболее подходящее предложение подписки...
Loading...
Предложение о подписке не отображается? Пожалуйста, отключите блокировщик рекламы или перезагрузите страницу.
В случае вопросов пишите на konts@delfi.lv
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь