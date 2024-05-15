Продажи по телефону — один из самых эффективных способов, как достичь новых клиентов напрямую. Реакция на такие звонки жителей, как правило, негативная. Чтобы лишить специалистов по продажам возможности звонить по частным номерам, на портале общественных инициатив ManaBalss.lv запущен сбор подписей за инициативу "Устранить агрессивный телемаркетинг — заранее несогласованные звонки на произвольно выбранные номера".