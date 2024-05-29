"Нужно понять одну вещь: это не та ситуация, когда, как мы любим шутить, "я уже подготовил попкорн"... Нет, это, дорогие друзья, ситуация, когда нужно отложить попкорн в сторону и засучить рукава - нужно что-то делать самому, думать, анализировать и решать", - так об участии в выборах в Европейский парламент (ЕП) говорит в программе "Spried ar Delfi" политолог Янис Икстенс, декан факультета социальных наук Латвийского университета.

"Мы знаем эту историю: чем меньше людей приходит на выборы, тем больше шансов у различных маленьких и радикальных партий пройти [в Европарламент], потому что им удается мобилизовать своих избирателей, а их немного. А потом мы удивляемся и вспоминаем, сколько лет госпожа Жданок была в Европарламенте - ведь ей удалось преодолеть этот барьер в первую очередь благодаря низкой явке", - заключила Метла-Розентале.