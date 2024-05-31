Критика со стороны профсоюза (LIZDA) предложенного Министерством образования и науки (IZM) механизма расчета нагрузки - абсурдна и лжива, заявила министр образования Анда Чакша в программе Spried ar Delfi. По словам Чакши, она по-прежнему стремится к заявленной в начале своего срова цели - повысить зарплату учителей до 2500 евро в месяц.

На пикете 21 мая Латвийский профсоюз работников образования и науки (LIZDA) начал сбор подписей педагогов за требование отставки Чакши. Глава профсоюза Инга Ванага заявила, что предлагаемые министерством изменения в расчете нагрузки учителей дают слишком широкие возможности интерпретации.

"Министерство меняет методику, меняет формулировки в правилах Кабмина, которые написаны так, что их можно трактовать по-разному. В нагрузках можно тарифицировать разные "прочие обязанности", особенно работу на переменах. Это создает риск снижения дохода от десяти вплоть до 400 евро", - сказала она.

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