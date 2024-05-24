Экзаменационная сессия в 9-м классе началась с иностранного языка, который по частям сдавали с 22 по 24 мая. Школьники сообщили, что самыми трудными были отдельные задания на чтение и аудирование (слушание). Многие отметили, что аудиофайл грузился очень долго, а сама запись была не лучшего качества. Что рассказывают 9-классники и учителя?
В этом году экзамены в 9-х классах централизованным образом проводят во второй раз. Минимальный балл сохранили прежним — 10%. Тем, кто его не наберет, придется остаться в школе на второй год — пройти всю программу девятого класса заново и снова сдать все экзамены. Правда, в следующем году выпускной балл — 15%.
Экзаменационная сессия стартовала с экзаменов по первому иностранному языку. Не все было гладко.
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