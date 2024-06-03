В субботу, 8 июня, в Латвии состоятся выборы в Европарламент - избиратели выдадут путевки в Брюссель 9 депутатам. Портал Delfi составил гид по предложениям всех 16 партий, которые претендуют на места в Европарламенте. В этой статье - о том, что предлагает избирателям партия "Согласие" и каковы ее шансы получить представительство в Европарламенте.

Что обещают? "Согласие" однозначно позиционирует себя как политическая сила, защищающая права русскоязычного нацменьшинства в Латвии. "Латвийские русские - граждане и неграждане Латвии, которые говорят на русском языке - наши русские. Они говорящие на русском языке европейцы. И русский язык - это не язык России", - такую формулу предлагает "Согласие", осудившее 24 февраля 2022 года военное вторжение России в Украину. "Согласие" использует на евровыборах традиционную для политических сил, ориентированных на русскоязычный электорат, риторику: это призывы к Брюсселю обратить внимание на то, вписывается ли в рамки западных ценностей политика Латвии в отношении нацменьшинств. "Признание принадлежности говорящего по-русски меньшинства к Латвии и Европе, соблюдение его прав - единственная возможность и необходимое предусловие создания единой политической нации в Латвии", - говорится в программе "Согласия".