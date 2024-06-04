В субботу, 8 июня, в Латвии состоятся выборы в Европарламент - избиратели выдадут путевки в Брюссель 9 депутатам. Портал Delfi составил гид по предложениям всех 16 партий, которые претендуют на места в Европарламенте. В этой статье - о том, что предлагает избирателям партия "Latvijas attīstībai" и каковы ее шансы получить представительство в Европарламенте.

Что обещают? "Latvijas attīstībai" сформулировала интересы Латвии в трех пунктах: ЕС должен быть реальным союзом обороны и безопасности, фонды ЕС должны обеспечивать стремительное развитие народного хозяйства страны, Украина должна победить Россию и стать членом ЕС. Много внимания в программе уделяется вложениям ЕС в безопасность и оборону. Речь идет о том, что ЕС должен утроить свой бюджет, выделяемый на военное производство, а вложения ЕС в бюджет НАТО должны быть не менее 50%. То есть, Европа в сфере безопасности должна быть более самодостаточной, меньше зависеть от США. Вложения каждой страны ЕС во внешнюю безопасность должны быть не меньше 3% от ВВП.