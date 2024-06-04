В субботу, 8 июня, в Латвии состоятся выборы в Европарламент - избиратели выдадут путевки в Брюссель 9 депутатам. Портал Delfi составил гид по предложениям всех 16 партий, которые претендуют на места в Европарламенте. В этой статье - о том, что предлагает избирателям объединение "Младолатыши" и каковы его шансы получить представительство в Европарламенте.

Что обещают? "Хотим громко заявить с трибуны Европарламента обо всем том, почему мы стали одной из самых беднейших стран ЕС", - такова первая строчка программы партии. "Младолатыши" считают, что в 90-е и нулевые годы страной управляли некомпетентные и, возможно, коррумпированные политики. В результате Латвия вступила в ЕС на невыгодных условиях: были разрушены промышленность, сельское хозяйство, банковский сектор, системы здравоохранения и образования. В сфере демографии пройдена точка невозврата, растут долги и зависимость от других стран, бюрократия. Сейчас "Младолатыши" выступают против сокращения оборота наличных денег, закрытия сельских школ, против пропаганды LGBT+ и хаотичного притока мигрантов. За то, чтобы ЕС компенсировал нанесенные Латвии убытки, связанные с закрытием предприятий и местных банков. Леса, порты, стратегические предприятия не должны перейти в руки международных корпораций или быть отданы на приватизацию, считает партия.