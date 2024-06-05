В субботу, 8 июня, в Латвии состоятся выборы в Европарламент - избиратели выдадут путевки в Брюссель 9 депутатам. Портал Delfi составил гид по предложениям всех 16 партий, которые претендуют на места в Европарламенте. В этой статье - о том, что предлагает избирателям партия "Прогрессивные" и каковы ее шансы получить представительство в Европарламенте.

Что обещают? "Принадлежащие Европе, защищенные в Латвии", - такой программный девиз у "Прогрессивных". "Европа столкнулась с угрозой безопасности со стороны России и с большими вызовами такими как климатический кризис, экономические трудности, атаки на права человека и демократию. Во время, когда нас пытаются расколоть, ответ - сплоченность, сотрудничество и солидарность. Единая Европа нас защитит", - уверены "Прогрессивные". Они традиционно являются самыми убежденными еврооптимистами. Партия выступает за оказание поддержки Украине, вступление в ЕС Украины, Молдовы, стран Западных Балкан и демократизацию Беларуси, критикует Венгрию, называя эту страну "прокремлевской".