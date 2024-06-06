В субботу, 8 июня, в Латвии состоятся выборы в Европарламент - избиратели выдадут путевки в Брюссель 9 депутатам. Портал Delfi составил гид по предложениям всех 16 партий, которые претендуют на места в Европарламенте. В этой статье - о том, что предлагает избирателям партия "Tauta. Zeme. Valstiskums" и каковы ее шансы получить представительство в Европарламенте.

Что обещают? Тон программы - некоторое разочарование в ЕС и призыв ставить интересы Латвии выше интересов ЕС. Особой критике подвергается миграционная политика Брюсселя, расширение ЕС за счет стран "чуждых цивилизаций и культур". Традиционно Кирштейнс указывает на то, что Латвии еще необходимо избавляться от последствий советской оккупации и колонизации - особенно в приграничье. Программа фактически дает ответ на вопрос, почему Кирштейнс "развелся" с Нацобъединением. Нацобъединение, хоть и выступает поборником традиционных и национал-консервативных ценностей, на программном уровне сохраняет приличия и остается сторонником ЕС, не позволяя себе столь резкую критику. Нацобъединение заинтересовано оставаться рукопожатным, чтобы вернуться во власть. А вот риторика Кирштейнса может все-таки травмировать приличное западное сообщество.