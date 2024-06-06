В субботу, 8 июня, в Латвии состоятся выборы в Европарламент - избиратели выдадут путевки в Брюссель 9 депутатам. Портал Delfi составил гид по предложениям всех 16 партий, которые претендуют на места в Европарламенте. В этой статье - о том, что предлагает избирателям Союз "зеленых" и крестьян и каковы его шансы получить представительство в Европарламенте.
Что обещают? СЗК, признавая безусловно приоритет безопасности в европейской политике, ориентируется на защиту интересов крестьян, подчеркиает, что реализовывать "зеленый курс" можно только с учетом реальных возможностей и нужд жителей Латвии, в рамках борьбы с "энергетической бедностью"". СЗК акцентирует, что экономическая справедливость в рамках ЕС должна быть универсальной, без деления на "старые" и "новые" страны. СЗК выступает за то, что в странах ЕС была стандартизирована минимальная зарплата - на уровне 60% от средней зарплаты в каждой стране ЕС. Средства Социального фонда ЕС нужно направить на борьбу с безработицей, переквалификацию рабочей силы в условиях изменений рынка друга и дигитализации, считает СЗК. Политическое объединение акцентирует необходимость решения проблемы старения европейского общества, призывает бороться с дискриминацией по возрастному признаку.
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