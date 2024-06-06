Foto: LETA

Иногда заставить себя пойти на выборы бывает сложно. Мы переживаем за результаты, наблюдаем за предвыборной кампанией, уже знаем или еще думаем, за кого голосовать, слушаем дебаты и посмеиваемся над партийной рекламой, особенно газетами. В этом году на уровне ощущений всего этого меньше, и все же я надеюсь, что, несмотря на утрату интереса, мои сограждане все же дойдут до избирательных участков. В условиях, когда явка избирателей низкая, каждый голос тем более имеет значение, и в истории выборов в Латвии есть несколько примеров, подтверждающих это.

В каких случаях один - это много? Может ли что-то решить один голос, зависит от выборов, рассказал Delfi секретарь Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Ритварс Эглайс. "Наибольшая вероятность того, что один голос что-то решит, - это, конечно, на выборах в самоуправления, потому что количество избирателей, имеющих право голоса, сравнительно меньше, а число избираемых депутатов пропорционально больше. Так обстоит дело теоретически и, вероятно, в отдельных самоуправлениях. Однако в публичном пространстве чаще обсуждаются случаи, когда несколько голосов оказались решающими для кандидата на выборах в Сейм или Европарламент".

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu.

Lūdzu, uzgaidi!

Pielāgojam Tev piemērotāko abonēšanas piedāvājumu...

Abonēšanas piedāvājums nav redzams? Lūdzu, izslēdz reklāmu bloķētāju vai pārlādē lapu.
Jautājumu gadījumā raksti konts@delfi.lv

Abonē un lasi vairāk:

Seko "Delfi" arī vai vai Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!

Publikācijas saturs vai tās jebkāda apjoma daļa ir aizsargāts autortiesību objekts Autortiesību likuma izpratnē, un tā izmantošana bez izdevēja atļaujas ir aizliegta. Vairāk lasi šeit