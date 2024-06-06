Иногда заставить себя пойти на выборы бывает сложно. Мы переживаем за результаты, наблюдаем за предвыборной кампанией, уже знаем или еще думаем, за кого голосовать, слушаем дебаты и посмеиваемся над партийной рекламой, особенно газетами. В этом году на уровне ощущений всего этого меньше, и все же я надеюсь, что, несмотря на утрату интереса, мои сограждане все же дойдут до избирательных участков. В условиях, когда явка избирателей низкая, каждый голос тем более имеет значение, и в истории выборов в Латвии есть несколько примеров, подтверждающих это.
В каких случаях один - это много? Может ли что-то решить один голос, зависит от выборов, рассказал Delfi секретарь Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Ритварс Эглайс. "Наибольшая вероятность того, что один голос что-то решит, - это, конечно, на выборах в самоуправления, потому что количество избирателей, имеющих право голоса, сравнительно меньше, а число избираемых депутатов пропорционально больше. Так обстоит дело теоретически и, вероятно, в отдельных самоуправлениях. Однако в публичном пространстве чаще обсуждаются случаи, когда несколько голосов оказались решающими для кандидата на выборах в Сейм или Европарламент".
Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu.
Lūdzu, uzgaidi!
Pielāgojam Tev piemērotāko abonēšanas piedāvājumu...
Abonēšanas piedāvājums nav redzams? Lūdzu, izslēdz reklāmu bloķētāju vai pārlādē lapu.
Jautājumu gadījumā raksti konts@delfi.lv