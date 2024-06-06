Иногда заставить себя пойти на выборы бывает сложно. Мы переживаем за результаты, наблюдаем за предвыборной кампанией, уже знаем или еще думаем, за кого голосовать, слушаем дебаты и посмеиваемся над партийной рекламой, особенно газетами. В этом году на уровне ощущений всего этого меньше, и все же я надеюсь, что, несмотря на утрату интереса, мои сограждане все же дойдут до избирательных участков. В условиях, когда явка избирателей низкая, каждый голос тем более имеет значение, и в истории выборов в Латвии есть несколько примеров, подтверждающих это.