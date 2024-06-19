Выдвинутая на пост главы Минкульта парламентский секретарь того же ведомства Агнесе Лаце заработала на прежней должности в 2023 году 18 255 евро. Притом что работала на ней три месяца — с октября. Также Лаце трудилась в правлении Фонда интеграции при том же Минкульте. Об этом свидетельствует поданная ею декларация должностного лица.