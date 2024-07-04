На прошлой неделе на Лиепайском шоссе произошло несколько трагических аварий, унесших жизни людей. За рулем одной из машин находился 16-летний парень – талантливый баскетболист. Он ехал в баскетбольный лагерь вместе с матерью, которая сидела на пассажирском сидении в качестве обучающего водителя с соответствующим закону водительским стажем. Как стало известно порталу Delfi, учебные, или так называемые "белые права" парень получил совсем недавно – около месяца назад.