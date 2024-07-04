На прошлой неделе на Лиепайском шоссе произошло несколько трагических аварий, унесших жизни людей. За рулем одной из машин находился 16-летний парень – талантливый баскетболист. Он ехал в баскетбольный лагерь вместе с матерью, которая сидела на пассажирском сидении в качестве обучающего водителя с соответствующим закону водительским стажем. Как стало известно порталу Delfi, учебные, или так называемые "белые права" парень получил совсем недавно – около месяца назад.
Произошло лобовое столкновение с грузовиком, и оба находившихся в автомобиле человека погибли. Причины аварии все еще не ясны, сообщил председатель правления Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD) Айвар Аксенокс.
Портал Delfi опросил экспертов, что они думают о возможности обучаться вождению на трассах с интенсивным движением.
Эксперт по безопасности дорожного движения Оскарс Ирбитис, который исследует конкретную аварию, говорит, что общеевропейская тенденция - побольше вовлекать молодых людей в дорожное движение.
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