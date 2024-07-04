Численно маленькая, но стабильная — так кратко характеризуют коалицию ее представители. Имеющихся у коалиции 52 голосов хватает для того, чтобы осенью утвердить бюджет следующего года. Но перераспределение финансирования на 2025 год станет испытанием для единства правительства. Численность коалиции означает, что изменение позиции или простое упрямство лишь нескольких депутатов могут привести к резким перетряскам состава правительства.

Что сейчас дает уверенность в том, что все 52 представляющих коалицию депутата будут лояльны собственному правительству?

В июне передача Латвийского телевидения De facto донесла обещание премьер-министра Эвики Силини ("Новое Единство"), что осенью у коалиции будет минимум 53 голоса, которыми утвердят бюджет. Через два дня ситуация изменилась, так как из парламентской фракции партии "Прогрессивные" вышел Эдгарс Зелдерис.

Работает ли коалиция над расширением правительства?

Чего ожидать осенью и в обозримом будущем — в преддверии муниципальных выборов 2025 года?

Это выясняли Delfi, побеседовав с представителями коалиции и оппозиции, а также с теми, кто наблюдает за политикой.

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