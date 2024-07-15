Опоздания на 10, 20 минут, полчаса. Иногда поезд не приходил вовсе. В конце июня проблемы с новыми электричками снова дали о себе знать, некоторые рейсы даже отменяли по техническим причинам. Портал Delfi разбирался, что это за технические причины и не связаны ли они с жаркой погодой, ведь полгода назад винили морозы.

Представитель Pasažieru vilciens Райтис Нешпорс в интервью Delfi TV тогда назвал две причины: технические неполадки самих поездов и дефекты инфраструктуры.

По его словам, 50% задержек были связаны с несчастными случаями, необходимостью вызвать полицию к агрессивным пассажирам или Службу неотложной медицинской помощи (NMPD). Нешпорс заявил, что собственно на технические проблемы с поездами приходятся 25-30% опозданий — они связаны с тем, что новые поезда слишком чутко реагировали на малейшую неполадку. Говорили, что у всех так бывает - обещали наладить.

В конце июня задерживались электрички в направлениях Скулте, Тукумса, Лиелварде, Айзкраукле и Огре. Некоторые из них отменяли. В свою очередь, менее чем через неделю проблемы начались на железнодорожной линии Рига-Сигулда, один из поездов ехал с опозданием в полтора часа. Конечно, первые подозрения пали на высокую температуру воздуха.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !