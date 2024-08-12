В условиях напряженной финансовой ситуации несколько министерств хотят, чтобы из бюджета на 2025 год для финансирования различных нужд были выделены дополнительные средства. Delfi объясняет, на что они планируют получить дополнительные деньги.

Как сообщалось ранее, приступая к работе над бюджетом на следующий год, Министерство финансов проинформировало правительство о негативном фискальном пространстве, что ограничивает возможности министерств по поиску дополнительных средств в бюджете.

В связи с этим Ккабинет министров решил, что приоритетом бюджета на 2025 год будет внешняя и внутренняя безопасность страны. На момент завершения рассмотрения бюджетных предложений "список пожеланий" министерств составляет 1,29 миллиарда евро.

Ранее Delfi обобщил предложения, представленные Министерством умного управления и регионального развития, Министерством здравоохранения, Министерством иностранных дел и Министерством юстиции, о которых вы можете прочитать здесь и здесь.

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