Рижское самоуправление распространило информацию о том, что с 1 июля этого года в соответствии с изменениями в законодательстве каждый собственник жилья (совладелец здания, владелец квартиры) должен покрывать расходы на подготовку и отправку уведомления о плате за пользование земельным участком - 15 евро в год. Кому надо платить? Можно ли не платить? Что будет, если не заплатить?

Законом предусмотрено, что собственник здания обязан платить землевладельцу за пользование землей, а также покрывать расходы по рассылке уведомлений об уплате. Размер платы за законное пользование землей составляет четыре процента от кадастровой стоимости земли в год, но не менее 50 евро в год.

"Каждый собственник дома (совладелец, собственник квартиры) покрывает 15 евро — это ежегодные расходы на подготовку и отправку платежного уведомления", - говорится в сообщении Рижской думы. Получив эту информацию, рижане растерялись - за что именно они должны платить и почему?

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !