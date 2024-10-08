Несмотря на то, что Латвия и Европейский союз (ЕС) ввели ограничения на импорт некоторых российских продуктов, например, зерна, в Латвию по-прежнему ввозится большое количество рыбы из России, а также продуктов питания из страны-агрессора.

Ранее правительство приняло решение запретить импорт российского зерна, кормов для животных, ягод и овощей в ЛатвиюI, но, как следует из отчета, импорт этих продуктов не прекратился полностью, а существенно уменьшился.

Правда, поступающие в Латвию российские продукты отправляются в другие страны ЕС. Подробнее об отчете можно прочитать здесь.

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