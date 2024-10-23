В среду, 23 октября, Комиссия Сейма по мандатам, этике и заявлениям приняла решение о возбуждении дела о соответствии Кодексу этики Сейма высказываний не принадлежащего к фракциям Александра Кирштейнса во время парламентского заседания. Сам депутат считает, что его слова были вырваны из контекста.

В нем Президиум Сейм указывает на высказывания Кирштейнса на парламентском заседании 10 октября, когда депутаты обсуждали поправки к Закону о муниципальных выборах, а именно предложение партии "Прогрессивные" разрешить участвовать в выборах в самоуправления с 16 лет. На данный момент закон это разрешает с 18 лет. Правда, большинство депутатов отклонили предложение "Прогрессивных".

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