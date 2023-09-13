Знаете ли вы, что история о проходе под Даугавой правдива? И выкопали его не звери и не средневековые монахи, не Петр I и не нацисты. На самом деле все гораздо проще — этот туннель, по которому можно перейти с одного берега Даугавы на другой под рекой, был построен Рижским самоуправлением в начале 2000-х годов для соединения коммуникаций правого и левого берегов Даугавы. Портал Delfi предлагает эксклюзивный репортаж из этого туннеля, куда посторонним совершенно невозможно попасть.