Знаете ли вы, что история о проходе под Даугавой правдива? И выкопали его не звери и не средневековые монахи, не Петр I и не нацисты. На самом деле все гораздо проще — этот туннель, по которому можно перейти с одного берега Даугавы на другой под рекой, был построен Рижским самоуправлением в начале 2000-х годов для соединения коммуникаций правого и левого берегов Даугавы. Портал Delfi предлагает эксклюзивный репортаж из этого туннеля, куда посторонним совершенно невозможно попасть.
Для чего строился этот туннель? Как сообщала Рижская дума в 2000 году, строительство туннеля позволило ликвидировать две напорные канализационные трубы в русле Даугавы, тем самым повысив безопасность системы, поскольку эти напорные трубы были повреждены корабельными якорями. Проще говоря, если налить воду в кастрюлю в центре Риги, то содержимое кастрюли по канализационным трубам попадает по этому туннелю на единственную в столице станцию очистки сточных вод, которая находится в Даугавгриве. Также в туннеле имеется водопровод, соединяющий системы водоснабжения обоих берегов, и другие коммуникации. Туннелем управляет предприятие Rīgas ūdens.