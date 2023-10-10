Delfi сравнил зарплаты сотрудников всех министерств, и оказалось, что никакого равенства здесь нет — в одних министерствах платят значительно больше, чем в других. Количество советников, нанимаемых в помощь министру, тоже существенно отличается в зависимости от конкретного министерства.

Более 10 лет назад у тогдашнего министра сообщения Улдиса Аугулиса (СЗК) в офисе работала двоюродная сестра, что он объяснил СМИ довольно красноречиво: "Мир для нас — это зеркало, в котором каждый из нас видит собственное отражение". Теперь, по крайней мере в этом отношении, министр благосостояния Аугулис исправился.

Общий состав советников министров также свидетельствует о том, что личное знакомство перестало быть главным критерием при подборе кадров. Если 10-20 лет назад, глядя на списки советников, можно было подумать, что набирают в основном друзей и соратников, а также "хороших людей, которых надо куда-то пристроить", то сейчас выбор кадров в целом стал более целенаправленным.

Советники министров не являются чиновниками и не заключают обычный трудовой договор, который обеспечивает определенную степень безопасности. Вы можете сесть в самолет, занимая при этом уважаемую должность советника, но, выйдя из самолета и включив телефон, узнать, что министр ушел в отставку или все правительство пало. Точно так же пребывание в офисе министра может наложить отпечаток на ваше будущее. Оказавшись так близко к политической кухне, вы можете потерять статус уважаемого ученого, писателя или спортсмена. Правда, есть профессионалы, которые, даже имея опыт работы в министерстве, продолжают оставаться просто профессионалами и даже работать в качестве советника уже другого министра. Именно так можно найти правильный баланс — чтобы в офисе были и партийные люди, и профессионалы со стороны.

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