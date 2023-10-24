Новые пересмотренные значения кадастровой стоимости в 2025 году будут применяться к инвестициям и бизнесу, а не к налогу на недвижимость (NĪN), который платят жители, следует из заявлений представителей Кабинета министров.

Во вторник, 24 октября, правительство Эвики Силини ("Новое Единство") утвердило протокол о договоренностях и разногласиях в отношении проекта госбюджета на 2024 год между Кабинетом министров и Латвийским союзом самоуправлений. В этом документе зафиксировано мнение обеих сторон о грядущих изменениях кадастровой стоимости.