Инсценировка автоаварий, умышленный поджог автомобиля, обнаружение после ДТП дефектов, которые на самом деле были у машины давно — с такими разновидностями мошенничества чаще всего сталкиваются страховые компании. Однако, как отмечают в Латвийском бюро страхования транспортных средств (LTAB), попытки мошенничества в страховании наблюдаются нечасто.