Рижский городской суд приговорил к штрафу в размере 620 евро мужчину, который в надежде получить 50 евро передал данные своего Smart-ID лицу, использовавшему их в различных мошеннических целях.
Согласно материалам дела, осужденный договорился с неустановленным лицом о том, что передаст ему свои данные, позволяющие незаконно использовать его платежные средства.
Осуществляя преступную деятельность, мужчина передал свою банковскую карту, PIN-код, а также телефон, в котором был установлен Smart-ID, неизвестному лицу, получив 50 евро.
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