В субботу, 9 декабря, перед голосованием по бюджету-2024 депутаты от коалиции и оппозиции в дебатах дали разную оценку этому финансовому документу — прозвучали как хвалебные, так и весьма критические слова.

Портал Delfi ранее сообщал, что Сейм в субботу принял бюджет на 2024 год, в котором предусмотрены доходы в размере 14,5 млрд евро и расходы в размере 16,2 млрд евро. Дефицит бюджета на 2024 год планируется в размере 1,3 миллиарда евро или 2,8% валового внутреннего продукта (ВВП). Госдолг прогнозируется на уровне 18,6 млрд евро, или 41% ВВП.

Коалиция гордится проделанной работой

Депутат Андрис Шуваев ("Прогрессивные") заявил в ходе дебатов, что с четверга внимательно выслушивал предложения и аргументы оппозиции, а также следил за мнением общественности по поводу бюджета.

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