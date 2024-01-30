Новый Рижский театр не хочет восстанавливать портрет патриарха латвийского театра Эдуарда Смильгиса (1886–1966) на брандмауэре реконструированного и отреставрированного здания театра на Лачплеша. Об этом в сети Facebook написал худрук НРТ Алвис Херманис. Мотивация: режиссер успешно сотрудничал с советской властью. Пост дал старт бурной дискуссии — что можно считать коллаборационизмом и правильно ли обнулить заслуги тех, кто в свое время нашел общий язык с оккупантами. Например, что говорить про Паулса и Скулме?

Знакомый всем рижанам черно-белый портрет основателя Художественного театра Латвии Эдуарда Смильгиса был создан легендарным фотографом Гунаром Бинде в 1965 году, за полгода до смерти театрального деятеля. Фото появилось на стене здания на Лачплеша в начале 90-х, когда Новый Рижский театр начал работу в помещениях бывшего ТЮЗа, а раньше — театра "Дайлес".

Как объяснил свое решение того времени Алвис Херманис, лицо Смильгиса тогда стало защитой от хищных действий одного шведского банка, который собирался выдавить театр и захватить здание. "В качестве "защиты" — мол, смотрите, это культурно-исторический объект", — пояснил Херманис.

В 2006 году фото отреставрировали. Первоначальный замысел автора реконструкции здания архитектора Зайги Гайле предусматривал восстановление изрядно потрепанного временем портрета. Херманис заявил, что он — против.

В качестве альтернативы Херманис предложил увековечить на стене картину классика латышской живописи Яниса Розенталса "Из церкви" ("После службы"), которую тот написал в качестве дипломной, заканчивая обучение в Академии художеств в Санкт-Петербурге.

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