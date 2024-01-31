У депутатов Сейма разные мнения о том, должна ли национальная авиакомпания airBaltic предоставлять парламентариям информацию о своих регулярных коммерческих рейсах. Эта проблема обсуждалась в комиссии Сейма по запросам в среду, 31 января.

Как ранее сообщал портал Delfi, находящийся в оппозиции "Объединенный список" (ОС) в своем запросе к министру сообщения Каспару Бришкенсу ("Прогрессивные") потребовал получить от airBaltic информацию о том, были ли доступны более дешевые регулярные рейсы в то время, когда тогдашний премьер-министр Кришьянис Кариньш летал в командировки спецрейсами.

ОС обратился в Агентство гражданской авиации (CAA), которое запросило эту информацию у авиакомпаний airBaltic, Wizz Air, Ryanair и LOT Polish Airlines. AirBaltic предоставить информацию отказалась, ссылаясь на ее конфиденциальность и на то, что это может отрицательно повлиять на конкурентоспособность авиакомпании.

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