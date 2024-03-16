В понедельник, 18 марта, специальный Комитет Европарламента рассмотрит петиции об иммиграционной статусе проживающих в Латвии российских граждан. Хотя Конституционный суд ЛР не нашел нарушений в новом законодательстве, у европейских политиков будет возможность проанализировать ситуацию на предмет соблюдения буквы и духа законов Евросоюза. И при необходимости вмешаться в ситуацию.

Услышать Еврокомиссию

Предметом обсуждения станут четыре петиции от жителей Латвии, касающиеся изменения статуса российских граждан. Одну из петиции подписали свыше 2000 человек, две другие — около тысячи каждую, четвертая — индивидуальная. Активное участие в сборе подписей принимала Социал-демократическая партия "Согласие".

Рассмотрение вопроса ожидаемо вызовет большой интерес со стороны депутатов стран Балтии. По информации Delfi, на стадии подготовки предпринимались попытки сорвать обсуждение, но, тем не менее, петиции удалось отстоять. Заметную роль в этом сыграла вице-председатель Комитета по петициям депутат от Эстонии Яна Тоом.

"Важность, она же практическая польза от обсуждения, — понять позицию Еврокомиссии, — указала в комментарии Delfi Яна Тоом. — В переписке, которая у нас была по этому поводу, Еврокомиссия всячески выражала озабоченность, собиралась держать руку на пульсе и надеялась на конструктивные решения. На заседании будет представитель Еврокомиссии, так что мы увидим, насколько они намерены заниматься этим вопросом".

Разделение компетенций

Как пояснил Delfi юрист фракции "зеленых" Европарламента Алексей Димитров, который также являлся приглашенным экспертом при рассмотрении вопроса в латвийском Конституционном суде, законодательство ЕС в области миграции гармонизировано не до конца. Брюссель не может полностью контролировать решения национальных правительств. Есть виды на жительство, которые подпадают под регулирование ЕС (например, "синие карты" для высококвалифицированных рабочих), но есть и те, которые не подпадают (например, как в латвийском случае — виды на жительство бывших граждан и неграждан, которые получили иностранное гражданство).

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