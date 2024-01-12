Как быстро можно освоить базовый уровень латышского языка А2? Важно ли пенсионеру грамотно писать на латышском языке? Могла ли компьютерная безграмотность снизить результаты языкового теста? Есть ли прямая связь рисков безопасности и владения госязыком? Можно ли выдворить за незнание языка? В Конституционном суде по делу о ВНЖ для граждан России пояснения дали представители Госцентра содержания образования (VISC) и Центра государственного языка (VVC).

Заявления в суд подали 29 из 25 тысяч граждан России, бывших неграждан Латвии, попавших под принятые в сентябре 2022 года поправки к Закону об иммиграции. Их выданные ранее постоянные ВНЖ аннулировали, а чтобы получить новый статус для проживания в Латвии надо соответствовать ряду новых требований и владеть госязыком на уровне А2. Сертификаты, выданные до 2001 года, для этой цели не годятся — надо пересдавать.

Заявителей в суде представляют юрист Елизавета Кривцова и адвокат Инесе Никульцева. В чем суть поправок к Закону об иммиграции, кого они затронули и что хотят оспорить истцы — здесь. Подробности первого дня слушаний — здесь.

Свои пояснения по поводу требований к языку дали замдиректора юридического департамента МОН Дайга Дамбиня, глава отдела оценки и аналитики владения госязыком Анта Лазарева и замдиректора департамента языкового контроля Центра госязыка Мадара Реке.

Коротко пересказываем их ответы на самые спорные вопросы.

Легко ли освоить уровень А2?

Принято считать, что на освоение этого уровня с нуля требуется 240-250 часов занятий (представитель Сейма подсчитал, что это свободное время за месяц, если вычесть сон и работу). Если люди выбрали жить в Латвии и давно тут живут — надо проявить уважение к стране.

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