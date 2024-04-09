Латвия подсчитала, что закрытая в конце прошлого года программа "ВНЖ за инвестиции" за 13 лет своего существования привлекла в страну 19,8 тысяч нерезидентов. Преимущественно — россиян. Совместно они вложили в экономику 1,62 млрд евро. Это десятая часть годового бюджета Латвии. Что с этими людьми происходит сегодня, как они интегрируются и учат ли госязык, на что идут их взносы? Министерство внутренних дел Латвии представило подробный доклад, посвященный этим вопросам. Рассказываем самое интересное.

Программу "ВНЖ за инвестиции" - в недвижимость, ценные бумаги, предприятия - в 2009 году предложил министр транспорта того времени Айнар Шлесерс, как один из способов вывести страну из экономического кризиса, а также эффектный ход перед выборами в Сейм (сработало). Самыми отзывчивыми участниками стали жители бывших советских стран. Особенно России.

Рекламой программы стали многочисленные российские артисты, которые приезжали на "Новую волну" и другие фестивали, покупали квартиры и виллы в Риге и Юрмале и вагончиками тянули "в Прибалтику" соотечественников. Состоятельным россиянам импонировало наличие недорогой "дачи", откуда до аэропорта ехать в разы быстрее, чем в престижный поселок Подмосковья, или квартиры с видом на какое-нибудь красивое посольство.

В 2014 году после оккупации Крыма парадигма резко поменялась — условия ВНЖ все время ужесточались, сами виды все активнее аннулировались, число желающих вложиться в Латвию становилось все меньшим, а отношение к ним все более настороженным, росли "черные списки" невъездных... После начала полномасштабного вторжения России программу решено было закрыть. Но люди остались.

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!